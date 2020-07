Serie C, Cristiana Capotondi: “Reggio Audace-Bari finale di alto livello” (Di martedì 21 luglio 2020) Cristiana Capotondi, nelle vesti di vicepresidente della Lega Pro, si sofferma così sull’imminente finale dei playoff di Serie C tra Reggio Audace e Bari: “Le partite dei playoff sono state intense e piene di colpi di scena, hanno regalato spettacolo, divertimento. E lo sarà anche la partitissima tra Bari e Reggiana”. Un momento complicato per il calcio, specie a questi livelli, visto che la crisi economica si è fatta sentire. Ma ora è il momento di voltare pagina e da mercoledì sera una squadra tra Reggio Audace e Bari festeggerà la promozione: “La finale di domani sera è tra due squadre blasonate che hanno saputo ricostruirsi. Sono club solidi e ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieC, le parole di Cristiana #Capotondi sulla finale dei playoff #ReggioAudaceBari - _cristiana_1927 : RT @VinooRosso: copio da tutti. Fermate due volte la gif e vi dirò quale serie tv preferisco - TCFemminile : #Calciomercato Serie C: Ancora rinnovi per la #ResRoma La Res Roma comunica i rinnovi di Veronica Spagnoli, Emily… - cstambul : Attraverso una serie di spiate, di ricatti, di adesioni alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, al PDue e con 4… - Patti7Patti : @hans_zollner Buona sera Padre Zoolner, spero Lei stia bene malgrado la pandemia. Una segnalazione circa il Mov.dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cristiana Rivive a Milano la lingua della serie tv di culto ilGiornale.it Serie C, Cristiana Capotondi: “Reggio Audace-Bari finale di alto livello”

Cristiana Capotondi, nelle vesti di vicepresidente della Lega Pro, si sofferma così sull’imminente finale dei playoff di Serie C tra Reggio Audace e Bari: “Le partite dei playoff sono state intense e ...

Juve-Lazio, le pagelle di CM: per fortuna di Sarri c'è Dybala, Immobile dal grande cuore. Delude Bonucci

Bonucci 5: fa a spallate con Caicedo, ogni tanto spara in profondità a salve. L'errore grave è però quello con cui permette alla Lazio di riaprire la gara. Alex ...

Cristiana Capotondi, nelle vesti di vicepresidente della Lega Pro, si sofferma così sull’imminente finale dei playoff di Serie C tra Reggio Audace e Bari: “Le partite dei playoff sono state intense e ...Bonucci 5: fa a spallate con Caicedo, ogni tanto spara in profondità a salve. L'errore grave è però quello con cui permette alla Lazio di riaprire la gara. Alex ...