Serie B: Trapani-Pescara, probabili formazioni e dove vederla in TV (Di mercoledì 22 luglio 2020) Allo Stadio polisportivo provinciale di Trapani si disputerà Trapani-Perugia. Si sfidano la penultima della classe contro la quindicesima. Entrambe le squadre hanno come obbiettivo la salvezza, se per il Trapani era già un obbiettivo di inizio stagione, questo non lo era per il Pescara. Gli abruzzesii puntavano ad accedere ai Playoff così da potere ritornare in A dopo parecchi anni. Come ci arriva il Trapani il Trapani nelle ultime 5 partite ha racimolato 8 punti provenienti da 2 vittorie, 2 pareggi ed una sconfitta. L’ultimo match ha visto i siculi perdere con il Pisa per 1-1. Al doppio vantaggio dei toscani hanno risposto il duo polacco composto da Kupisz e Piszczek. Al 91esimo minuto è arrivato il gol vittoria dei pisani con Marconi, lasciando ... Leggi su sport.periodicodaily

