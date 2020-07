Serie A, Sassuolo - Milan ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di martedì 21 luglio 2020) Possiamo definirlo uno scontro per l'Europa League. Il Milan sarà ospite del Sassuolo al Mapei Stadium. I rossoneri hanno un vantaggio di otto punti dagli emiliani e possono chiudere oggi (gara in programma alle 21:45) i conti e ottenere il pass per la prossima edizione della competizione europea. Dall'altra parte i padroni di casa si giocano le ultime chance per accorciare le distanze e rendere più avvincente il finale di stagione. Queste le scelte di De Zerbi e Pioli. Sassuolo (4-3-3):... Leggi su 90min

