Serie A, le designazioni arbitrali per le gare di domani: Giua per Parma-Napoli (Di martedì 21 luglio 2020) Attraverso il sito dell’AIA arrivano le designazioni arbitrali per la 35^ giornata di Serie A. Ecco di seguito l’elenco: Parma-Napoli Arbitro: Giua Assistenti: Colarossi – Affatato IV° uomo: Marinelli VAR: Massa AVAR: Passeri Inter-Fiorentina Arbitro: Giacomelli Assistenti: Fiorito – Villa IV° uomo: Doveri VAR: Banti AVAR: Schenone Lecce-Brescia Arbitro: Maresca Assistenti: Liberti – Rocca IV° uomo: Prontera VAR: Mariani AVAR: Giallatini Sampdoria-Genoa Arbitro: Guida Assistenti: Meli – Ranghetti IV° uomo: Di Bello VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi SPAL-Roma Arbitro: Manganiello Assistenti: Tegoni – Santoro IV° uomo: Volpi VAR: Abisso AVAR: Manganelli Torino-Hellas Verona Arbitro: Valeri Assistenti: Alassio – Rossi ... Leggi su alfredopedulla

Cefalunews : Ultim'ora - Serie A, Designazioni 35° giornata: tutti gli arbitri ?? - 100x100Napoli : Tutti gli arbitri delle partite di #SerieA in programma domani - zazoomblog : Serie A 35esima giornata: le designazioni arbitrali del 22 luglio - #Serie #35esima #giornata: - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SERIE A - 35° turno, Parma-Napoli, arbitra Giua di Olbia, ecco le altre designazioni delle gare del 22/7 - juve_magazine : RT @calciomercato_m: SERIE A - 35° turno, Parma-Napoli, arbitra Giua di Olbia, ecco le altre designazioni delle gare del 22/7 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Designazioni arbitrali Serie A 35^ giornata: Giacomelli per Inter-Fiorentina. Samp-Genoa a Guida FantaMaster Serie A, 35esima giornata: le designazioni arbitrali del 22 luglio

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 35esima giornata per le gare del 22 luglio. Le scelte arbitrali Continua la Serie A. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le 35esima gio ...

SERIE A - 35° turno, Parma-Napoli, arbitra Giua di Olbia, ecco le altre designazioni delle gare del 22/7

21.07 09:25 - VIDEO + FOTO - Il Premier Conte: "Giornata storica! Accordo concluso al Consiglio europeo, approvato il piano di rilancio: 209 miliardi destinati all'Italia" ...

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 35esima giornata per le gare del 22 luglio. Le scelte arbitrali Continua la Serie A. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per le 35esima gio ...21.07 09:25 - VIDEO + FOTO - Il Premier Conte: "Giornata storica! Accordo concluso al Consiglio europeo, approvato il piano di rilancio: 209 miliardi destinati all'Italia" ...