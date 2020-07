Serie A, Inter-Fiorentina: orario, dove vederla in tv, streaming LIVE e probabili formazioni (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il deludente (e polemico) pareggio di Roma, che ha probabilmente sancito la fine delle residue chance scudetto, per l'Inter è già tempo di tornare in campo: la prossima giornata dei nerazzurri propone lo scontro con la Fiorentina, in un buon momento di forma ma soprattutto salva e senza più il patema della retrocessione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla gara di San Siro valida per la 35ª giornata di Serie A. AS Roma v FC Internazionale - Serie A dove e quando si gioca La gara tra... Leggi su 90min

tuttosport : #Ronaldo stende la #Lazio, la #Juve vede lo #scudetto: +8 sull’#Inter! ? ?? - Gazzetta_it : #Juve, le mani sullo scudetto: 2-1 alla Lazio, @Cristiano #Ronaldo la manda a +8 sull'Inter #JUVLAZ - MediasetTgcom24 : Serie A, la Juventus batte 2-1 la Lazio e vola a +8 sull'Inter #Calcio - RedazioneFM : Gli arbitri della 35° giornata - romaforever_it : Designazioni Arbitrali 35ª Giornata di Serie A -