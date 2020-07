Serie A, il Milan vince a Reggio Emilia. Atalanta-Bologna 1-0, lite Gasperini-Mihajlovic (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Serie A, i risultati di martedì 21 luglio 2020. Il Milan vince a Reggio Emilia. Muriel basta all’Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 21 luglio 2020. Vittorie di Milan, contro il Sassuolo, e dell’Atalanta, contro il Bologna, con le due squadre che si regalano la certezza matematica di disputare le prossime competizioni internazionali. Serie A, i risultati di martedì 21 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di martedì 21 luglio 2020, valide per la trentacinquesima giornata. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Atalanta-Bologna 1-0Sassuolo-Milan 1-2 Gian ... Leggi su newsmondo

TuttoMercatoWeb : Milan-Rangnick, la rinuncia costerà due milioni di penale al club rossonero - Gazzetta_it : Dalla Germania: #Pioli rinnova, #Rangnick non arriverà al #Milan @kicker - Eurosport_IT : Ralf #Rangnick-#Milan: è finita! ??????? La società ha proposto a Rangnick solo un ruolo da direttore tecnico ma con… - PauloDelPietro : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - apetrazzuolo : SERIE A - Sassuolo-Milan 1-2, Ibra firma le reti del successo al Mapei Stadium -