Serie A, Giudice Sportivo: Bonucci squalificato, salterà Udinese-Juventus (Di martedì 21 luglio 2020) Arriva un turno di squalifica per Leonardo Bonucci, ammonito nel finale di gara di Juventus-Lazio. Il difensore bianconero, autore del fallo da rigore, è stato ammonito dall’arbitro Orsato ed essendo già in diffida questa mattina il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandea, ha notificato la squalifica per il prossimo turno. Bonucci sarà dunque indisponibile in occasione di Udinese-Juventus, gara valevole per la trentacinquesima giornata. Leggi su sportface

