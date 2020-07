Serie A, Giudice Sportivo 34^ giornata: dieci gli squalificati, Bonucci… (Di martedì 21 luglio 2020) Terminata la 34^ giornata di Serie A con Juventus-Lazio, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni.Si allunga la lista degli squalificati della 34° giornata del massimo campionato italiano, 15° turno del girone di ritorno. Sono infatti 10 in tutto i giocatori che salteranno un turno, in vista della 35^ giornata di Serie A. Si tratta di Amrabat e Hateboer del Verona, Lukic del Torino, Dijks del Bologna, Carboni del Cagliari, Ferrari del Sassuolo, Spalek del Brescia e Milik del Napoli.Ad aggiungersi al lungo elenco anche il difensore bianconero Leonardo Bonucci, ammonito in occasione della sfida contro la Lazio, andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium. Leggi su mediagol

