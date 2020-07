Serie A 35ª Giornata – Parma-Napoli: le probabili formazioni e dove vedere il match (Di martedì 21 luglio 2020) Un Parma in caduta libera in questo periodo post-Covid ospita al Tardini un Napoli in salute, che punta a prendersi i tre punti per continuare la propria rincorsa al quinto posto in classifica. Foto Getty / Paolo RattiniNon sarà facile però per gli uomini di Gattuso avere la meglio sugli emiliani che, seppur in difficoltà, restano una squadra arcigna e temibile. L’allenatore calabrese dovrà anche fare a meno di Milik squalificato e di Mertens non al meglio dopo la botta subita contro l’Udinese, dunque al centro dell’attacco dovrebbe agire Lozano con Callejon e Insigne ai lati. In difesa si giocano una maglia Di Lorenzo e Hysaj, mentre a centrocampo ballottaggio Demme-Lobotka. In casa Parma D’Aversa dovrebbe scegliere Inglese come punta centrale, con Kulusevski e Gervinho sulle ... Leggi su sportfair

SalentoSport : #SERIEA – #Lecce-#Brescia a Maresca, derby della Lanterna a Guida. Si parte oggi con la 35ª: programma e #arbitri… - CalcioWeb : Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 35ª giornata - - INTER291103 : RT @internewsit: Inter-Fiorentina, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 35ª giornata - - VoceGiallorossa : ???? Serie A - Le designazioni della 35ª giornata: @spalferrara - @OfficialASRoma, arbitra Manganiello #ASRoma… - internewsit : Inter-Fiorentina, Serie A: l’arbitro designato per la partita della 35ª giornata - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 35ª