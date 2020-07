Sergio Muniz a piedi nudi in tv presenta la sua fidanzata acqua e sapone, la bella Morena (Foto) (Di martedì 21 luglio 2020) A C’è tempo per… ospite ancora una volta Sergio Muniz ma oggi è apparsa anche la sua fidanzata, un regalo che l’artista spagnolo ha fatto al pubblico di Rai 1 (Foto). E’ la prima volta che Muniz presenta la bella Morena. La coppia vive insieme in Liguria ma Sergio è sempre stato molto riservato, invece il loro amore dura già da ben 4 anni. Una presentazione semplice e molto dolce dalla sua casa nella splendida località Cinque Terre, un luogo che entrambi adorano. Con la coppia ci sono il cane e gatto e insieme Sergio e Morena si occupano anche dell’orto. Ed è da lì che arriva la sua compagna, con il cesto ... Leggi su ultimenotizieflash

