Senhit: «Nella musica (e in campo) sono un’ attaccante» (Di martedì 21 luglio 2020) Radici africane, voce fuori dal comune, italianissime passioni come il calcio, Senhit era pronta per il grande palco dell'Eurovision Song Contest, ma il Covid-19 ha bloccato tutto. Così è nata l'idea di Freaky Trip to Rotterdam, un nuovo tormentone social che accompagnerà l'estate 2020.«Ho iniziato con i musical, ma la mia vera natura è vestire i panni della performer pop-rock, nel senso che adoro cantare ma anche interpretare le canzoni scegliendo il look giusto e curando nei minimi dettagli le coreografie. Adoro la musica vera, quella suonata, che non concede molto all'elettronica».Era pronta per il grande salto sul palco dell'Eurovision Song Contest 2020, Senhit, vocalist talentuosa, nata in Italia da genitori di origine eritrea. «Con Luca Tommassini (coreografo, regista e direttore artistico noto in ... Leggi su panorama

