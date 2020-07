Secret Wars: i fratelli Russo su un nuovo progetto? (Di martedì 21 luglio 2020) Anthony e Joe, noti come i fratelli Russo, hanno recentemente dichiarato di essere molto interessati ad una eventuale trasposizione cinematografica della saga delle Secret Wars Il duo di registi americani è reduce dal grande successo di Avengers: Endgame, ma non sembra per nulla appagato. I due fratelli sembrano infatti già pronti a tornare dietro le macchine da presa per lavorare ad un progetto Marvel non ancora esplorato a livello cinematografico. Si tratta delle Secret Wars, le Guerre Segrete. Questa miniserie a fumetti in 12 numeri fu pubblicata tra 1984 e 1985, e da subito ebbe molto successo. È stato Joe Russo a sganciare la bomba, in un’intervista per BroBible. Il regista 50enne ha infatti ricordato ... Leggi su tuttotek

