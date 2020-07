Scuola, supplenti senza laurea nelle scuole dell’infanzia e alle elementari (Di martedì 21 luglio 2020) Per affrontare la ripartenza delle scuole il 14 settembre e l’emergenza di supplenti, la ministra Azzolina apre l’insegnamento ai non laureati. Con una ordinanza firmata lo scorso 13 luglio, il ministro dell’Istruzione ha infatti riformato le graduatorie dei precari e di fatto consente agli studenti dal terzo anno di Scienze della formazione primaria di fare supplenze da settembre alle scuole materne ed elementari, se non si troveranno supplenti già laureati e abilitati pronti a ricoprire la cattedra. Scuola, cosa cambia a settembre Le nuove Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), varate con ordinanza firmata dalla ministra Azzolina lo scorso 13 luglio, stabiliscono che potranno insegnare ... Leggi su quifinanza

la Lombardia è una delle regioni che ha più supplenze per la scuola dell’infanzia e primaria. Non è una novità, noi lo abbiamo semplicemente messo all’interno di graduatorie. Questo faciliterà le ...

Per affrontare la ripartenza delle scuole il 14 settembre e l’emergenza di supplenti, la ministra Azzolina apre l’insegnamento ai non laureati. Con una ordinanza firmata lo scorso 13 luglio, il minist ...

