Scuola, orari stravolti per il rientro a settembre: c?è l?allarme dei genitori (Di martedì 21 luglio 2020) Gli orari scolastici vengono stravolti dal Covid-19 e le famiglie, a settembre, rischiano di dover rivedere tutta l?organizzazione quotidiana. Manca poco più di un mese all?inizio... Leggi su ilmattino

Scuola post covid: aule, classi appoggio, didattica a distanza. Il provveditore: "Stiamo facendo di tutto e di più"

Precise le Linee guida per la ripartenza della scuola a settembre. Il punto principale è tornare tra i banchi in presenza e sicurezza, mantenendo tra gli studenti la distanza delle «rime buccali», cio ...

Scuola, i precari scendono in piazza

La scuola torna in piazza per protestare contro il caos delle riaperture previste per settembre. Una manifestazione organizzata dal Coordinamento scuola provinciale in programma per domani mattina all ...

