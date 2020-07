Scuola, il ministro Lucia Azzolina: “Sono la persona giusta nel posto giusto” (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ritiene di venire ingiustamente attaccata in quanto donna e giovane e difende a spada tratta le sue scelte per il nuovo anno scolastico. A meno di due mesi dalla riapertura delle scuole, i dubbi sono ancora tanti. E sul fronte insegnanti e da parte dei genitori. Le lezioni online da … L'articolo Scuola, il ministro Lucia Azzolina: “Sono la persona giusta nel posto giusto” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : ?? Lo sciagurato ministro Azzolina conferma che un milione di bimbi e studenti da settembre non avrà spazio in clas… - 3DaysofCondor : RT @antonio_bordin: Il solo fatto che il ministro @AzzolinaLucia voglia dotare le scuole di banchi con le rotelle dimostra come non abbia l… - Simona91790124 : RT @MoaveManu: L '#Azzolina e i 3 milioni di #banchi . Il Ministro ci vuole convincere che l'appalto è necessario per ragioni di sicurezza… - Simona91790124 : RT @civitas_europea: Ministro #Azzolina, che ne sarà del fedele compagno di banco? Passata l’emergenza, cosa ce ne faremo di queste costose… - valeria_frezza : RT @civitas_europea: Ministro #Azzolina, che ne sarà del fedele compagno di banco? Passata l’emergenza, cosa ce ne faremo di queste costose… -