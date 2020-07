Scuola, ecco come cambiano gli orari per ogni grado (Di martedì 21 luglio 2020) Scuola, ecco come cambiano gli orari per ogni grado. Tempo pieno in dubbio alle elementari e probabili ingressi a scaglioni alle superiori Tra i vari rebus da risolvere in vista della riapertura delle scuole a settembre, c’è sicuramente quello degli orari. Secondo le linee guide del Ministero, dovranno essere rimodulati per evitare assembramenti di studenti … L'articolo Scuola, ecco come cambiano gli orari per ogni grado proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Recovery Fund, Azzolina: "Soldi importantissimi per la scuola, ecco cosa faremo"

Scuola, ecco come cambiano gli orari per ogni grado

. Tempo pieno in dubbio alle elementari e probabili ingressi a scaglioni alle superiori Tra i vari rebus da risolvere in vista della riapertura delle scuole a settembre, c’è sicuramente quello degli o ...

Ritorno a scuola, poco tempo per i banchi singoli e i test sierologici? Gilda: “Troppi ritardi”

La gara relativa all’acquisto dei banchi monoposto è partita. Quella dei test sierologici a docenti e Ata pure. Ma la riapertura scuole a settembre sembra contraddistinta da una continua corsa contro ...

