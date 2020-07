Scuola, cambiano gli orari: le novità (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le indicazioni dei sindacati per la riapertura delle scuole: orari scaglionati e a rischio il tempo pieno. ROMA – Sono state inviate le indicazioni dei sindacati per la riapertura delle scuole. Come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essere a rischio il tempo pieno con gli orari scaglionati che sembrano essere la soluzione migliore per evitare assembramenti. Si tratta di linee guida che ogni Scuola in autonomia dovrà decidere di seguire oppure discostarsi. Scuola d’infanzia Prima della pandemia la Scuola dell’infanzia aveva come tempo 40 ore settimanale con due docenti per ogni sezione. Con le nuove line guida i moduli saranno da 40 minuti con 37,5 moduli ogni docente (25 ore). Le fasce d’ingresso dovrebbero essere suddivise dalle 7.30 alle 9 anche se ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Scuola, cambiano gli orari: le novità - Italia_Notizie : Scuola, come cambiano gli orari: a rischio il tempo pieno alle elementari, ingressi scaglionati alle superiori - Masssimilianoo : Scuola, come cambieranno gli orari a settembre: a rischio il tempo pieno alle elementari - infoitinterno : Scuola, cambiano gli orari da settembre: stop tempo pieno e ingressi scaglionati - infoitinterno : Scuola | cambiano gli orari da settembre | stop tempo pieno e ingressi scaglionati -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola cambiano Orario scuola settembre: ecco come cambia per elementari e superiori Corriere della Sera Regionali 2020, l'intervista a Fattori (TaS): "Giani e Ceccardi sfumature dello stesso modello. Noi alternativa di sinistra"

È un voto 'caldo' quello delle prossime Elezioni Regionali in Toscana. Non solo perché la campagna elettorale si terrà in piena estate, ma anche perché il centrodestra vede la possibilità di poter met ...

Coronavirus Umbria, martedì 21 luglio: 3 nuovi casi e 1 guarito, come cambiano i positivi attuali divisi per Comune

Come vuoi leggere il giornale? Prima le notizie più cliccate Subito le ultime notizie Includi notizie nazionali e regionali Secondo i miei gusti (solo registrati) La Regione ha aggiornato i dati relat ...

È un voto 'caldo' quello delle prossime Elezioni Regionali in Toscana. Non solo perché la campagna elettorale si terrà in piena estate, ma anche perché il centrodestra vede la possibilità di poter met ...Come vuoi leggere il giornale? Prima le notizie più cliccate Subito le ultime notizie Includi notizie nazionali e regionali Secondo i miei gusti (solo registrati) La Regione ha aggiornato i dati relat ...