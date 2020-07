Scuola, cambiano gli orari da settembre: stop tempo pieno e ingressi scaglionati (Di martedì 21 luglio 2020) Si entrerà a Scuola a scaglioni, gli orari verranno ridotti, e saranno richieste le presenze di pomeriggio o di sabato. Un’incognita che in queste ore avvolge il sistema scolastico e quella degli orari, secondo le linee guida anti-contagio Covid19, saranno completamente riorganizzati. Una possibile soluzione è stata fornita dai sindacati della Scuola. I sindacati la scorsa settimana hanno pubblicato una nota che confronta gli attuali orari scolastici con quelli che dovrebbero essere applicati per rispettare le norme anti-contagio. Prese in esame la Scuola dell’infanzia e quella primaria, che rischia gli stravolgimenti più grossi. (Continua dopo le foto) La nota riguardante la Scuola dell’infanzia parla chiaro. Ad oggi il ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Scuola, come cambieranno gli orari a settembre: a rischio il tempo pieno alle elementari - antony220970 : RT @viking75_ac: Cambiano i fattori ma il ri$ultato é sempre lo ste$$o Mascherine Tamponi Vaccini Pannelli in plexiglas e ora banchi per la… - Vince7914 : RT @SinistroTOP: @AzzolinaLucia @LaCastelliM5s ??+++ULTIM’ORA I ristoratori cambiano business, produrranno i banchi di scuola con le rotelle… - viking75_ac : Cambiano i fattori ma il ri$ultato é sempre lo ste$$o Mascherine Tamponi Vaccini Pannelli in plexiglas e ora banchi… - SinistroTOP : @AzzolinaLucia @LaCastelliM5s ??+++ULTIM’ORA I ristoratori cambiano business, produrranno i banchi di scuola con le… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola cambiano Scuola, come cambiano gli orari: a rischio il tempo pieno alle elementari, ingressi scaglionati alle superiori Corriere della Sera Scuola, come cambiano gli orari: a rischio il tempo pieno alle elementari, ingressi scaglionati alle superiori

Orari di ingresso scaglionati, moduli orari ridotti, presenze al pomeriggio o al sabato. Dopo la polemica sui banchi, che saranno acquistati entro il prossimo mese dal commissario per l’emergenza Dome ...

Graduatorie d’istituto e provinciali docenti 2020: novità e modifiche

A partire dal prossimo biennio scolastico, in prima applicazione, cambiano le modalità con cui vengono costituiti gli elenchi di Insegnanti utilizzati dalle scuole per l’attribuzione degli incarichi a ...

Orari di ingresso scaglionati, moduli orari ridotti, presenze al pomeriggio o al sabato. Dopo la polemica sui banchi, che saranno acquistati entro il prossimo mese dal commissario per l’emergenza Dome ...A partire dal prossimo biennio scolastico, in prima applicazione, cambiano le modalità con cui vengono costituiti gli elenchi di Insegnanti utilizzati dalle scuole per l’attribuzione degli incarichi a ...