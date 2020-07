Scuola, Azzolina 'difende' bando per nuovi banchi: 'Un investimento' (Di martedì 21 luglio 2020) 'Penso che si stia trattando la questione con molta superficialità'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, dopo il dibattito scoppiato per l'annuncio del bando di acquisto per i ... Leggi su tgcom24.mediaset

HuffPostItalia : Lucia Azzolina: 'Supplenti a scuola senza laurea? Così diamo la possibilità ai giovani di lavorare' - MediasetTgcom24 : Scuola, Azzolina: 'Sono la persona giusta al posto giusto' #scuola - fleinaudi : Oggi #BuonaPagina ha scelto per voi “La scuola folle nella testa della Azzolina” di @MichelaMarzano @LaStampa Leg… - claudiomilani6 : RT @fleinaudi: Oggi #BuonaPagina ha scelto per voi “La scuola folle nella testa della Azzolina” di @MichelaMarzano @LaStampa Leggetelo e… - cronacadiroma : #SCUOLA La ministra #Azzolina promette: “Aumenteremo l’organico del personale” - -