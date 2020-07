Sclerosi multipla: al via il premio dell’innovazione digitale (Di martedì 21 luglio 2020) Prende il via la quinta edizione del premio Innovazione digitale nella Sclerosi multipla: potranno partecipare fino a mercoledi’ 19 ottobre enti universitari e ospedalieri pubblici o privati, IRCCS pubblici o privati e organizzazioni senza scopo di lucro con sede nel territorio italiano. Il premio, indetto da Merck, ha ottenuto, anche quest’anno, il patrocinio della Societa’ Italiana di Neurologia (SIN). Favorire l’adattamento e la convivenza con la patologia attraverso la Digital Technology: questo il principale obiettivo del bando. La SM è una patologia particolarmente complessa, caratterizzata generalmente da un decorso cronico e progressivamente invalidante, che puo’ interferire pesantemente con il lavoro, il tempo libero e i normali compiti quotidiani, ... Leggi su meteoweb.eu

ITALICOM1 : Premio Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla: si può partecipare fino al prossimo 19 ottobre - MedexTV : Merck, Premio Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla: si può partecipare fino al prossimo 19 ottobre 2020 - broby68 : Premio Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla: si può partecipare fino al prossimo 19 ottobre - tecnomedics : Premio Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla: si può partecipare fino al prossimo 19 ottobre - ReishiItalia : Un piccolo aiuto dal Reishi per i problemi con la Tiroide e la Sclerosi multipla Scarica qui il Tuo file PDF -

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi multipla

Ubicato al sesto piano e realizzato negli spazi che hanno ospitato in passato le sale operatorie, il nuovo reparto di Urologia e Andrologia si inaugura il 21 luglio: lavori strutturali importanti per ...C’è più orgoglio personale e vergogna della disabilità». Carlo scopre che l’attrice Selma Blair, per una sclerosi multipla, si muove grazie a un triciclo giallo con due ruote davanti e una piccola ...