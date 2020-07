Sci alpino, la rivelazione di Alexis Pinturault: “io e la mia famiglia abbiamo contratto il Coronavirus” (Di martedì 21 luglio 2020) Alexis Pinturault ha contratto il Coronavirus, superando comunque brillantemente la malattia nel giro di poche settimane. Hans Bezard/Agence Zoom/Getty ImagesLo sciatore francese ha ammesso di aver dovuto fare i conti con il Covid-19 insieme a tutta la sua famiglia, contagiata durante la permanenza nell’albergo di loro proprietà da generazioni, nella Savoia Francese, a Courchevel. A rivelarlo ci ha pensato l’atleta transalpino al quotidiano austriaco Kronen Zeitung: “non solo io ma tutti i membri della mia famiglia sono stati toccati. Per fortuna per noi non è stato un gran problema. La nostra è una stazione turistica molto frequentata. Non cambia molto tra la Francia e Ischgl. Sono di nuovo sano, mi sono fatto visitare a Salisburgo ... Leggi su sportfair

