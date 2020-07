Scandalo nomine, udienza Palamara rinviata al 15 settembre. Estate tranquilla per l’ex boss delle toghe (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug – Slitta al 15 settembre il processo disciplinare per Luca Palamara e le altre toghe coinvolte nello Scandalo delle nomine. Il rinvio dell’udienza del procedimento che vede incolpato davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura l’ex boss della corrente dell’Associazione nazionale dei magistrati UniCost è stato deciso dal collegio della sezione presieduta dal laico della Lega Emanuele Basile. Lo slittamento arriva a seguito del legittimo impedimento chiesto dal difensore di Palamara, il magistrato di Cassazione Stefano Giaime Guizzi, e per procedere all’esame dell’istanza di ricusazione presentata per il togato Piercamillo Davigo, componente del ... Leggi su ilprimatonazionale

AnnalisaChirico : Oggi un Palamara imperdibile su @ilfoglio_it. La toga al centro dello scandalo nomine sa di avere le ore contate in… - g_zerbato : RT @IlPrimatoN: Vacanze salve per Palamara, che presenta istanza di ricusazione contro Davigo (sia testimone che giudice) e fa slittare il… - tralepagine : RT @IlPrimatoN: Vacanze salve per Palamara, che presenta istanza di ricusazione contro Davigo (sia testimone che giudice) e fa slittare il… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Vacanze salve per Palamara, che presenta istanza di ricusazione contro Davigo (sia testimone che giudice) e fa slittare il… - IlPrimatoN : Vacanze salve per Palamara, che presenta istanza di ricusazione contro Davigo (sia testimone che giudice) e fa slit… -