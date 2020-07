Scandalo a Cremona: Raccolgono Soldi per gli Ospedali ma è una Truffa, Rubati 100mila Euro (Di martedì 21 luglio 2020) Sarebbero state tre le persone promotrici di “Uniti per la Provincia di Cremona”, avevano raccolto denaro per Ospedali e operatori sanitari, alla fine si sono intascati 100mila Euro. Durante l’emergenza Coronavirus erano nate molte iniziative per raccogliere fondi per Ospedali ed operatori sanitari, ma a quanto è emerso non tutte sono sempre sono state trasparenti. É quello che è successo a Cremona, dove tre promotori della Onlus “Uniti per la provincia di Cremona” sono indagate per associazione a delinquere finalizzata a Truffa, all’autoriciclaggio e appropriazione indebita. A quanto emerge dall’AGI, il trio si sarebbe intascato 100mila ... Leggi su youreduaction

Associazione a delinquere finalizzata alla truffa, autoriciclaggio e appropriazione indebita: se le notizie trapelate fino ad oggi fossero anche solo in parte confermate, per la Lombardia colpita dal ...

