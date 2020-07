Sassuolo-Milan, Pioli: “Speravo nel rinnovo, club si è dimostrato corretto. Il nostro futuro è adesso” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Stefano Pioli senza filtri.Il Milan ha superato 2-1 in trasferta il Sassuolo e si è momentaneamente piazzato al quinto posto, intanto è arrivato il rinnovo per il tecnico rossonero che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport."Sono molto felice per il rinnovo, da un paio di giorni sapevo di questa trattativa e sono davvero contento di poter allenare un club di questa levatura anche nella prossima stagione. Una squadra che può crescere tanto, il nostro futuro però è adesso dato che mancano ancora tre partite per la fine della stagione. Il club con me si è sempre dimostrato corretto, mi hanno detto che le scelte sarebbero state fatte sulla ... Leggi su mediagol

