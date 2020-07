Sassuolo-Milan, le probabili formazioni del match (Di martedì 21 luglio 2020) Al “Mapei Stadium”, il Sassuolo ospita il Milan in uno scontro diretto che può risultare decisivo per la corsa all’Europa League Al “Mapei Stadium”, il Milan può chiudere definitivamente la corsa all’Europa League. Una eventuale vittoria dei rossoneri, infatti, consegnerebbe aritmeticamente alla banda di Pioli la garanzia di partecipare alla prossima Europa League, anche se a partire dai preliminari. I ragazzi di De Zerbi non sono intenzionati a mollare facilmente, forti di un finale di stagione sulle ali dell’entusiasmo, solo parzialmente frenato dall’ultimo deludente pareggio esterno di Cagliari. Il fischio di inizio è atteso per le 21.45, in diretta esclusiva sui canali di Sky. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

FCamposoficial : Lazio após a parada: Atalanta 3x2 Lazio? Lazio 2x1 Fiorentina ? Torino 1x2 Lazio ? Lazio 0x3 Milan ? Lecce 2x1 Laz… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - AntoVitiello : #Milan: 10 punti contro Roma, Lazio, Juventus e Napoli. Bottino ottimo per i rossoneri, ma ora arrivano le gare ins… - MilanNewsit : Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli: 23 rossoneri per la trasferta di Reggio Emilia - jitasar : RT @MilanEye: The Milan squad for Sassuolo -