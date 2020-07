Sassuolo-Milan, Ibrahimovic: “Quinto posto nostro obiettivo, stiamo facendo grandi cose. Pioli? Siamo col mister” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic risolve la gara di Sassuolo.L'attaccante svedese ha siglato una doppietta che ha permesso al Milan di superare 2-1 i neroverdi, adesso c'è da capire quale sarà il futuro del centravanti scandinavo. Le dichiarazioni di Zlatan ai microfoni di Sky Sport al termine del match del 'Mapei Stadium'."Doppietta? Sono sempre arrabbiato perché voglio segnare, vinta un partita difficile contro una squadra bene. stiamo facendo bene ma non è ancora finita, adesso dobbiamo cenare il nostro obiettivo che è il quinto posto. Vorremmo evitare i preliminari di Europa League, ma nel caso in cui dovessimo farli ci faremo trovare pronti. Futuro? Ho ancora tre partite, nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. ... Leggi su mediagol

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - jafi9904 : L'anno prossimo ci giochiamo di nuovo l'accesso in Europa league con il Sassuolo? #SassuoloMilan #Milan - Misragen_Zatno : RT @TeamMilanAC: ??? GOOOAL @Ibra_official ???? Sassuolo 0-1 AC Milan -