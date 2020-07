Sassuolo-Milan, Ibrahimovic: “Nessuno mi ha cercato per il prossimo anno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ho ancora tre partite, dieci giorni. Nessuno mi ha detto niente e non mi aspetto altro. Ci sono cose che non possiamo controllare e mi sembra molto strano. La situazione è complicata”. Lo ha detto l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic al termine del match vinto in casa del Sassuolo grazie a una doppietta dello svedese: “Sono sempre arrabbiato per ottenere queste prestazioni, abbiamo vinto una partita difficile contro una squadra che gioca bene. Siamo venuti qua per vincere – aggiunge il centravanti svedese ai microfoni di Sky Sport – stiamo facendo delle belle cose ma non è ancora finita per il nostro obiettivo. Vogliamo il quinto posto, ma anche se facciamo i preliminari può anche andar bene: diretti è meglio”. Parole di stima anche nei confronti di Stefano ... Leggi su sportface

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - acmilan : ??? Le 5 reti rossonere più belle in #SassuoloMilan ?? Enjoy the show at Mapei Stadium! ? Vota il tuo preferito su… - BourkoFAAy : RT @TeamMilanAC: ?? Milan's last 10 games ? 7 Wins ?? 3 Draws ? 0 Defeat ?? 27 Goals scored ?? 10 Goals conceded ?? Juventus ? Lecce ? AS Ro… - Simon_Nuvols : Unpopular opinion: a #Rangnick saranno pure girati gli zebedei perché dopo 6 mesi di trattative #Gazidis ha preferi… -