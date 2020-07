Sassuolo-Milan diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi (Di martedì 21 luglio 2020) Sassuolo-Milan si gioca questa sera martedì 21 luglio alle 21.45 al Mapei Stadium rigorosamente a porte chiuse. La sfida valida per la 35^ giornata di Serie A metterà davanti i neroverdi e i rossoneri con ambizioni molto simili. Sogno Europa per i padroni di casa, voglia di tornare tra le prime della classe per il Diavolo. La gara si annuncia entusiasmante tra due squadra tra le più in forma dopo la ripresa post lockdown.Sassuolo-Milan, le probabili formazionicaption id="attachment 994965" align="alignnone" width="630" Sassuolo-Milan (getty images)/captionIl desiderio di fare bene è tanto come ha spiegato mister De Zerbi. Ecco dunque il Sassuolo che si schiererà con Consigli, Muldur, Chiriches, Marlon e Kyriakopoulos in difesa. ... Leggi su itasportpress

