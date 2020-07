Sassuolo-Milan, Carnevali: “Sono convinto che Berardi rimarrà” (Di martedì 21 luglio 2020) “Berardi è un giocatore importante, è cresciuto nel settore giovanile, è la piccola storia del Sassuolo. Sono convinto che rimarrà con noi”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali nel pre partita del match contro il Milan. E sugli altri pezzi pregiati della squadra neroverde, a cominciare dal tecnico De Zerbi: “Con De Zerbi non abbiamo ancora parlato di futuro. Non c’è stato alcun tipo di difficoltà nel rinnovo – sottolinea il dirigente degli emiliani ai microfoni di Sky Sport – era un desiderio suo e nostro. Berardi, Locatelli e Boga sono importanti, lo sappiamo e vogliamo continuare con loro la prossima stagione a prescindere dall’allenatore”. Leggi su sportface

