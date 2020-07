Sassuolo-Milan 1-2, i rossoneri aritmeticamente in Europa League (Di mercoledì 22 luglio 2020) Vincendo 2-1 sul campo del Sassuolo, il Milan di Pioli ha conquistato la qualificazione alla prossima Europa League con tre turni di anticipo. Uomo-copertina sempre Zlatan Ibrahimovic, autore della doppietta decisiva al Mapei Stadium già nel primo tempo, con un colpo di testa in tuffo al 19' e vincendo l'uno contro uno su Consigli in pieno recupero, sempre su assist di Calhanoglu. Nel mezzo il rigore di Caputo che illude De Zerbi. Il Milan ha anche ufficialmente comunicato il rinnovo di Stefano Pioli fino al 30 giugno 2022, salta così l'arrivo di Rangnick. La società rossonera, al termine della gara contro il Sassuolo, ha annunciato la conferma di Pioli come allenatore per le prossime due stagioni.Risultati: Atalanta-Bologna 1-0, ... Leggi su ilfogliettone

IsmaelBennacer : ?? Sassuolo - AC Milan ?? Mapei Stadium ? 21h45 #ForzaMilan ???? - AntoVitiello : Attesa comunicazione su Pioli-Rangnick al termine del match Sassuolo-Milan Veramente incredibile.... - AntoVitiello : È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si quali… - 2003_manchester : RT @AntoVitiello: È la serata della decisioni. Il #Milan decide di andare avanti con #Pioli, e la squadra vince a Sassuolo e si qualifica a… - 2003_manchester : RT @LGWsport: Con un grande #Ibra il #Milan ipoteca l’accesso all’Europa League. Battuto anche il #Sassuolo 1-2 con doppietta dello svedese… -