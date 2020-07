Sarri Juventus, Pistocchi: “Condizionato da Ronaldo, nessun motivo per l’esonero” (Di martedì 21 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico toscano è stato confermato dalle parole del d.s Fabio Paratici prima del match, di ieri, vinto poi contro la Lazio. Maurizio Pistocchi ha analizzato la situazione dell’ex Napoli ma soprattutto dichiarato che il gioco della squadra è condizionato da Cristiano Ronaldo. Tramite i microfoni di CalcioNapoli24, il giornalista di Sportmediaset ha dichiarato che non esiste alcun motivo per pensare all’esonero dopo soltanto una stagione. Juventus: Pistocchi su Sarri e Ronaldo Il problema principale che ha causato le prestazioni deludenti della squadra di Andrea Agnelli è la rosa. Quest’ultima caratterizzata da uomini che non possiedono le caratteristiche congeniali alle ... Leggi su juvedipendenza

BBCSport : Mauricio Pochettino to replace Maurizio Sarri as Juventus manager? Latest football gossip: - forumJuventus : Sarri post #JuveLazio: 'Scudetto? mancano ancora 4 punti, quindi mi tocco. Dybala aveva un problema alla schiena. A… - MailSport : Maurizio Sarri hails 'extraordinary' Cristiano Ronaldo after brace puts Juventus closer to Serie A title - infoitsport : Sarri Juventus, il giornalista svela: “Sarà addio. Rottura con lo spogliatoio” - Vink901 : RT @Vink901: #ancelotti al Napoli; #Conte e #marotta all'Inter; #Sarri alla Juve; Scambio #Lukaku/#Dybala; #coronavirus; Giornalisti sempre… -