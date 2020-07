Sarri Juventus, Dybala malconcio e la rivelazione su Higuain (Di martedì 21 luglio 2020) Sarri Juventus – La squadra bianconera ha battuto la Lazio 2-1 ipotecando il discorso legato allo scudetto. Eppure la serata non era partita benissimo perché il titolare dell’attacco, Higuain, si è fermato durante il riscaldamento. L’ex Napoli avrebbe dovuto giocare al posto di Dybala ma, a causa di un problema alla schiena, è stato costretto a dare forfait. Sarri Juventus: le parole di Sarri sugli attaccanti Maurizio Sarri, durante la sua conferenza stampa, ha giustificato la sua scelta e confermato alcuni dettagli sulle condizioni dei calciatori. Le parole: “Ragione fisica. Ieri Paulo si è bloccato con la schiena durante l’allenamento, oggi stava meglio ma non volevamo rischiarlo. Durante il ... Leggi su juvedipendenza

