Sarri: “Io alla Juve anche l’anno prossimo? Per forza, ho il contratto” (Di martedì 21 luglio 2020) La Juve ha battuto la Lazio 2-1 e Ronaldo ha agganciato a quota 30 Ciro Immobile nella classifica dei cannonieri. Ieri il tecnico di Figline ha anche incassato da Paratici la conferma a restare in bianconero. Conferma alla quale lui ha risposto: “Io alla Juve anche l’anno prossimo? Per forza, ho il contratto”. Il messaggio inviato da Sarri alla società, del resto, era stato chiaro fin dalla vigilia. Il contratto che lo lega alla Juve dura tre anni e bisogna rispettarlo. Ora alla Juve mancano quattro punti per firmare un nuovo scudetto. Se arriverà la vittoria giovedì, a Udine, sarà ... Leggi su ilnapolista

