Sarri e lo scudetto vicino: «Penso solo a far punti» – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Maurizio Sarri vede lo scudetto. La Juve, dopo la vittoria con la Lazio, è ad un passo dal nono titolo consecutivo La Juve batte la Lazio e vede vicinissimo il traguardo del nono scudetto consecutivo. La squadra bianconera, infatti, guida ora la classifica a +8. Maurizio Sarri, nel post gara, ha parlato così. «Manca poco? Anche quando fai palo manca poco per fare goal. Mercoledì giochiamo a Udine e dobbiamo andare a fare punti, stop. In questo momento sembra poco e invece è una faticaccia assurda».

