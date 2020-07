Sant’Anna di Stazzema, i due superstiti diventano cavalieri di Germania. L’ambasciata: “Immensa vergogna”. Il loro racconto: “Famiglie sterminate in 5 minuti”. “Soldato delle SS mi graziò, sparò in alto e io fuggii” (Di martedì 21 luglio 2020) Enrico perse tutta la sua famiglia: i suoi cari vennero uccisi davanti a lui, bambino di 10 anni, nascosto nel sottoscala della cucina. Enio, 6 anni all’epoca, fu risparmiato da una giovane SS che sparò in aria invece di ucciderlo, “importante testimonianza di come, anche in quella situazione, era possibile rifiutare ordini ingiusti e criminali – sottolinea Enio – mentre non possiamo ricordare come gli italiani fascisti che resero possibile la strage facendo da guide alle colonne di soldati tedeschi non hanno mai risposto ad alcun tribunale”. Oggi, a Sant’Anna di Stazzema, c’è stata la cerimonia di conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania a Enrico Pieri e Enio Mancini, superstiti dell’eccidio del 12 ... Leggi su ilfattoquotidiano

