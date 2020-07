Sant’Agata de’ Goti senza medici di base, Pascarella (FI) chiede incontro all’Asl (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Il Commissario Cittadino di Forza Italia Sant’Agata de’ Goti, Avv. Antonio Pascarella, ha inviato istanza al direttore Generale ed al Direttore Sanitario dell’ASL di Benevento, per chiedere un celere incontro teso ad avere notizie certe in ordine alle procedure da adottare anche in via temporanea e urgente, per risolvere la problematica delle migliaia di pazienti che rimarranno senza assistenza per l’annunciato pensionamento dei medici di base dei dott.ri Carmine Della Ratta e Giuseppe Buonomo. Il colloquio è teso, altresì, a delineare una tempestiva soluzione, anche temporanea, che possa far fronte alle esigenze dei pazienti e ... Leggi su anteprima24

