'Sanremo 2021', Amadeus svela il motivo particolare che l'ha spinto ad accettare la conduzione bis. E a proposito di Maria De Filippi come ospite… (Di martedì 21 luglio 2020) Fervono i preparativi per il 71° Festival di Sanremo che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021. Amadeus, dopo l'esperienza dello scorso anno, è stato riconfermato alla conduzione. Il presentatore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha ripercorso le tappe che l'hanno portato ad accettare di condurre un'altra edizione del Festival: In tutta onestà, finito Sanremo l'idea di fame un altro non c'era proprio. Per me era come aver giocato la finale dei campionati del mondo: ero già super felice così. Avendo ottenuto quel risultato avevo deciso di fermarmi. Durante la quarantena molte persone con messaggi e commenti sui social hanno detto che il Festival era stato por loro l'ultimo momento felice di unione, di aggregazione e di spensieratezza, e non ...

