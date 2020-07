Sanremo 2021, Amadeus rivela il motivo del bis. E spunta Maria De Filippi (Di martedì 21 luglio 2020) Con la conferma ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione, si torna a parlare del Festival di Sanremo: quella del 2021 sarà un’edizione davvero straordinaria, come si evince dalle parole di Amadeus. Il conduttore, chiamato per la seconda volta sul palco dell’Ariston, ha già svelato qualche dettaglio. In una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, rilasciata a pochi giorni dall’annuncio delle date in cui andrà in onda la kermesse canora, Amadeus si racconta a cuore aperto e svela i motivi che lo hanno portato ad accettare una nuova conduzione: “In tutta onestà, finito Sanremo l’idea di farne un altro non c’era proprio. Per me era come aver giocato la finale dei Campionati del Mondo: ero già super felice così. Avendo ... Leggi su dilei

