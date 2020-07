Sanremo 2021, Amadeus parla della presenza di Fiorello e la De Filippi (Di martedì 21 luglio 2020) Nell’estate italiana iniziano i lavori per la 71° edizione del Festival di Sanremo. Posticipata ufficialmente a marzo 2021, al timone della kermesse musicale è stato confermato nei giorni scorsi Amadeus: proprio il conduttore della scorsa edizione, l’ultimo grande evento prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia. A Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus ha anticipato le novità e i possibili volti della prossima edizione di Sanremo. Le novità di Sanremo 2021 Da Sanremo a Sanremo: con l’Italia col fiato sospeso per l’ormai temuta e annunciata seconda ondata di Covid-19 in Autunno, l’orizzonte temporale per la ... Leggi su thesocialpost

Lucy_orvoloson : RT @andreastabene_: 224 giorni, un’ora e 37 minuti a Sanremo 2021 - quintessenzablu : RT @andreastabene_: 224 giorni, un’ora e 37 minuti a Sanremo 2021 - grafola : RT @andreastabene_: 224 giorni, un’ora e 37 minuti a Sanremo 2021 - _CamillaGreco : RT @andreastabene_: 224 giorni, un’ora e 37 minuti a Sanremo 2021 - crotti8 : RT @andreastabene_: 224 giorni, un’ora e 37 minuti a Sanremo 2021 -