Sanremo 2021, Amadeus: «La serata del giovedì sarà dedicata alla canzone d’autore italiana» (Di martedì 21 luglio 2020) Amadeus A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei palinsesti, Amadeus è già concentrato sulla preparazione del prossimo Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo 2021. Entusiasta per essere stato nuovamente scelto, il conduttore ha infatti deciso di inserire alcune novità nel meccanismo di gara, a partire dalla serata “cover” prevista al giovedì. A Sorrisi, Amadeus ha spiegato che la serata del 4 marzo non sarà più incentrata sulle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo, bensì sui grandi successi dei cantautori italiani più importanti: “Nessuna rivoluzione. Ma c’è una novità: il ... Leggi su davidemaggio

