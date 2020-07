Sanremo 2021, Amadeus annuncia la prima novità: "Serata del giovedì dedicata alla canzone d'autore italiana" (Di martedì 21 luglio 2020) Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, che gli dedica la copertina, Amadeus ha parlato del prossimo Festival di Sanremo, che tornerà a dirigere e a condurre per il secondo anno consecutivo. Per quanto riguarda il meccanismo, non ci saranno particolari sorprese, anche se una novità, rispetto all'edizione 70 andata in scena a febbraio scorso, ci sarà:Il giovedì sera sarà una Serata dedicata alla canzone d'autore italiana, non necessariamente legata a Sanremo (l'anno scorso era dedicata ai brani che avevano preso parte alla gara sanremese, Ndr). Il voto sarà quello dell'orchestra e farà parte della ... Leggi su blogo

SerieTvserie : Sanremo 2021, Amadeus annuncia la prima novità: 'Serata del giovedì dedicata alla canzone d'autore italiana' - tvblogit : Sanremo 2021, Amadeus annuncia la prima novità: 'Serata del giovedì dedicata alla canzone d'autore italiana' - granato_serena : #MariaDeFilippi a #Sanremo2021? Ecco cosa ha riportato #Amadeus - DrApocalypse : “Maria De Filippi a #Sanremo2021? A oggi tutto è possibile', parola di Amadeus - blogtivvu : Sanremo 2021, Chiara Ferragni al Festival? Amadeus parla delle ultime novità e anche di Maria De Filippi ??? ???? Ti… -