Sampdoria, Gabbiadini: “Il derby senza tifosi sarà diverso, ma vogliamo fare un grande risultato” (Di martedì 21 luglio 2020) “Giocare il derby a porte chiuse sara’ molto triste pero’ dobbiamo rendere felici i tifosi anche da casa quindi ce la metteremo tutta per fare un grande risultato“. Queste le parole di Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, alla vigilia del match contro il Genoa, in programma domani alle 21:45. “Sara’ diverso – ha spiegato l’attaccante blucerchiato ai microfoni di Sky Sport – perche’ in genere e’ qualcosa di spettacolare, che si gioca anche prima della partita, gia’ dal riscaldamento quando le squadre entrano in campo”. Gabbiadini ha tutte le intenzioni di continuare a segnare per continuare ad aiutare la squadra. Per quanto riguarda il derby ha messo ... Leggi su sportface

