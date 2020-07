Salvini: “Oggi sono tutti eurofelici, ma questo Recovery Fund è una fregatura grossa come una casa” (Di martedì 21 luglio 2020) Altro che svolta storica. Il Recovery Fund, salutato da Conte come un successo epocale, è una colossale fregatura. I toni di Matteo Salvini non lasciano dubbi. “Noi riteniamo che questo fondo sia un super-Mes, una fregatura grossa come una casa”. Così il leader leghista il giorno dopo il faticoso accordo trovato fra i capi di Stato e di governo della Ue. Dopo quattro giorni di vertici notturni e tira e e molla. Non c’è da gioire. “sono soldi che andranno restituiti. Oggi sono tutti eurofelici, ma tornino sul pianeta terra… tutti eurofelici, e il più ... Leggi su secoloditalia

