Salvini: "Mentre i clandestini contagiati girano indisturbati il Senato mi processa" (Di martedì 21 luglio 2020) «Mentre le coste italiane sono prese d'assalto dai clandestini e si segnalano decine di immigrati positivi al Covid che scappano dai centri di accoglienza, giovedì 30 luglio il Senato voterà su un altro processo contro di me per il No allo sbarco degli immigrati a bordo della Open Arms. Orgoglioso di quello che ho fatto, non vedo l'ora di vincere le elezioni per tornare al governo e difendere l'Italia e gli italiani». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. «Mentre il governo spalanca i porti - prosegue - i clandestini sbarcano sotto il naso della Lamorgese a Lampedusa e il Viminale non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c'è la Lega cambia musica: i quasi 500 immigrati dell'ex caserma ... Leggi su iltempo

