Salvini, dopo i morti sul lavoro, vuole investire in sicurezza. Ma si lamentava sugli ispettori mandati dal governo (Di martedì 21 luglio 2020) La morte di due operai a Roma, precipitati da un’altezza di 20 metri, ha colpito senz’altro tutti e anche Matteo Salvini ha voluto ricordare le famiglie di quelle che comunemente vengono indicate come morti bianche. Nella giornata di ieri, il leader della Lega ha scritto su Twitter: «Due preghiere per i lavoratori deceduti e le loro famiglie, ma non basta: bisogna investire di più e meglio per la sicurezza sui luoghi di lavoro, non si può morire così». LEGGI ANCHE > Precipitano da 20 metri a Roma, muoiono due operai Salvini sicurezza sul lavoro, i due tweet di segno opposto Un ragionamento perfettamente condivisibile. Già i costi del lavoro in Italia sono altissimi, per gli ... Leggi su giornalettismo

Salvini dopo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini dopo