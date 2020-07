Saldi estivi 2020, la Campania anticipa i tempi: le nuove date (Di martedì 21 luglio 2020) La Campania anticipa i Saldi estivi. L’annuncio è arrivato direttamente dal governatore Vincenzo De Luca. Ecco le nuove date Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di shopping, in cerca di prezzi d’occasione per arricchire il proprio guardaroba. La Campania è la prima regione in Italia che ha deciso di anticipare i Saldi estivi del 2020. … L'articolo Saldi estivi 2020, la Campania anticipa i tempi: le nuove date proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

