Saldi estivi 2020, calendario regione per regione (Di martedì 21 luglio 2020) I Saldi estivi dovevano cominciare per tutti il prossimo 1 agosto, ma la Conferenza delle Regioni di ieri ha aggiornato le disposizioni in materia, stabilendo che a partire da oggi ogni regione potrà anticipare la data. Lo avevano già fatto di propria iniziativa la Sicilia e la Calabria, dove i Saldi sono partiti dal primo luglio e da oggi anche la Campania. Sarebbe pronta a cogliere subito l’opportunità anche la Lombardia. Di seguito il calendario diviso regione per regione. Nord Emilia Romagna: dal 1° agosto al 29 settembre Friuli Venezia Giulia: dal 1° agosto al 30 settembre Liguria: dal 1° agosto al 14 settembre (con deroga del divieto di vendite promozionali nei 45 giorni ... Leggi su gqitalia

La giunta regionale ha deliberato l'avvio dei saldi estivi nel Lazio per sabato 1º agosto. La data è stata eccezionalmente posticipata di un mese rispetto a quanto previsto dalla normativa, per ...

Calendario Saldi estivi 2020 date: I saldi come anno inizano e fiscono in modo diverso e cambiano da regione a regione, seguono quindi un calendario diverso che vedremo in dettaglio più avanti ma in ...

