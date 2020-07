SACE, Garanzia italia: Banco BPM eroga 50 milioni a INC (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Sottoscritto da Inc (Gruppo Fininc Spa) – impresa italiana del settore delle grandi infrastrutture – con Banco Bpm un finanziamento chirografario pari a 50 milioni di euro, della durata di sei anni, assistito da Garanzia italia di SACE nell’ambito del Dl 23 8/4/20. Tra le opere più importanti in cui l’impresa, che vanta un portafoglio ordini in crescita e un volume di affari superiore ai 200 milioni di euro, è impegnata vi è la costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta, un asse viario di circa 100 Km all’interno del territorio delle province di Vicenza e Treviso dal valore di circa 2,3 miliardi di euro. L’operazione di finanziamento – spiega SACE in una nota ... Leggi su quifinanza

