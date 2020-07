Ryanair estende la rimozione del supplemento per il cambio volo a tutte le nuove prenotazioni di settembre (Di martedì 21 luglio 2020) Ryanair ha annunciato l’estensione della rimozione del supplemento per il cambio volo, già applicata per le nuove prenotazioni di luglio e agosto, a tutti i clienti che prenoteranno un volo per settembre, permettendo loro di pianificare le vacanze estive in tutta tranquillità, anche nel caso in cui i loro programmi dovessero cambiare. I clienti che prenoteranno un volo per settembre potranno modificarlo senza supplemento, per viaggiare fino al 31 dicembre 2020. Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato. “Al fine di offrire la massima flessibilità e sicurezza ai nostri clienti questa estate, abbiamo esteso ... Leggi su laprimapagina

Ryanair ha annunciato che estenderà la rimozione del supplemento per il cambio volo, già applicata per le nuove prenotazioni di luglio e agosto, a tutti i clienti che prenotano un volo per settembre, ...

Ryanair, cambio volo senza penali: fino a quando

Da oggi si potranno cambiare le date dei voli Ryanair prenotati per settembre senza penali aggiuntive. La compagnia aerea low cost ha prolungato questa iniziativa di annullamento della tassa per i cam ...

Ryanair ha annunciato che estenderà la rimozione del supplemento per il cambio volo, già applicata per le nuove prenotazioni di luglio e agosto, a tutti i clienti che prenotano un volo per settembre, ...