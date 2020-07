Rubati migliaia di euro raccolti per il Covid. Indagata una onlus (Di martedì 21 luglio 2020) La Procura di Cremona indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Coinvolti tre promotori di un’associazione La onlus “Uniti per la Provincia di Cremona” è finita nel mirino della Procura di Cremona che indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, autoriciclaggio e appropriazione indebita. Tre promotori dell’associazione, nata nel periodo di pandemia, avrebbero … L'articolo Rubati migliaia di euro raccolti per il Covid. Indagata una onlus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dinodnuccgmail1 : RT @BcademyIT: Un centinaio di migliaia di dollari in controvalore di #Bitcoin rubati con l'inganno: sgomento e condanna della criptovaluta… - AmeTomasicchio : RT @BcademyIT: Un centinaio di migliaia di dollari in controvalore di #Bitcoin rubati con l'inganno: sgomento e condanna della criptovaluta… - MarcoSeminari : RT @BcademyIT: Un centinaio di migliaia di dollari in controvalore di #Bitcoin rubati con l'inganno: sgomento e condanna della criptovaluta… - PalermoToday : Furto in una villa a Mondello, rubati bracciali e collane per migliaia di euro - crypthander : RT @BcademyIT: Un centinaio di migliaia di dollari in controvalore di #Bitcoin rubati con l'inganno: sgomento e condanna della criptovaluta… -

Ultime Notizie dalla rete : Rubati migliaia Furto in una villa a Mondello, rubati bracciali e collane per migliaia di euro PalermoToday Rubati migliaia di euro raccolti per il Covid. Indagata una onlus

La onlus “Uniti per la Provincia di Cremona” è finita nel mirino della Procura di Cremona che indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, autoriciclaggio e appropriazione indebita. T ...

De Volkskrant. Ecco come il cofondatore dei 'Caschi Bianchi' ha rubato i soldi destinati alla Siria

Mentre i governi occidentali aprivano i loro portafogli per i sedicenti 'caschi bianchi' la controversa "organizzazione di salvataggio" in Siria, il loro co-fondatore ha usato i soldi per arricchire i ...

La onlus “Uniti per la Provincia di Cremona” è finita nel mirino della Procura di Cremona che indaga per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, autoriciclaggio e appropriazione indebita. T ...Mentre i governi occidentali aprivano i loro portafogli per i sedicenti 'caschi bianchi' la controversa "organizzazione di salvataggio" in Siria, il loro co-fondatore ha usato i soldi per arricchire i ...